O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) da Agropecuária no ano de 2018, de uma ligeira alta de 0,1% para um avanço de 1,4%.

Segundo o instituto, a revisão tão acentuada foi motivada pela incorporação de dados mais detalhados dos levantamentos Produção Agrícola Municipal, Pesquisa Pecuária Municipal e da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

O PIB de 2018 saiu de um crescimento de 1,1% para aumento de 1,3%.

Também foram revistos os resultados do ano passado do PIB da Indústria, de 0,6% para 0,5%, e de Serviços, de 1,3% para 1,5%.

Sob a ótica da demanda, o Consumo das Famílias passou de elevação de 1,9% para 2,1% no ano, enquanto o Consumo do Governo saiu de 0,0% para 0,4%.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos do PIB) foi revista de expansão de 4,1% para 3,9%. As exportações passaram de alta de 4,1% para 4,0%, enquanto as importações saíram de 8,5% para 8,3%.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais do terceiro trimestre, com dados do PIB.