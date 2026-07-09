IBGE encerra inscrições para 8.258 vagas temporárias nesta quinta

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra às 14h desta quinta-feira (9) as inscrições para o processo seletivo simplificado que vai contratar 8.258 profissionais temporários para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As vagas estão distribuídas em todo o país e exigem ensino médio completo. As informações são da Agência Brasil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame. O prazo também vale para solicitar isenção da taxa de inscrição e enviar documentos previstos no edital. A taxa de inscrição custa R$ 53 e o pagamento deve ser feito até hoje para candidatos não isentos.

Vagas contemplam cinco funções diferentes

As oportunidades estão divididas em cinco funções: agente censitário administrativo (1.115 vagas), agente censitário de informática (1.094 vagas), agente operacional regional (953 vagas), agente censitário regional (953 vagas) e agente censitário supervisor (4.143 vagas). Todas as funções exigem ensino médio completo.

O certame oferece vagas de ampla concorrência e reservadas para pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas quilombolas. A opção por concorrer às vagas reservadas deve ser informada no ato de inscrição. Para aprovados nas vagas reservadas, haverá procedimento de confirmação complementar à autodeclaração.

Prova objetiva será aplicada em setembro

A prova objetiva está marcada para 27 de setembro, em todas as 27 unidades da federação. O exame terá duração de quatro horas e será composto por 60 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato precisa acertar no mínimo 18 pontos no total e pelo menos um ponto em cada disciplina. O gabarito preliminar será divulgado em 28 de setembro.

O resultado final da prova objetiva será publicado em 3 de novembro e o resultado definitivo da seleção sai em 18 de dezembro. Os contratos temporários terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

As remunerações variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, conforme a função exercida. Os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional.