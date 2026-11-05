IBGE contrata 27 mil recenseadores para Censo Agropecuário 2026

O IBGE vai contratar 27.279 recenseadores temporários para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições começam no dia 6 de novembro, às 10h, e vão até 25 de novembro, às 23h59, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição custa R$ 70. As informações são do Diário Oficial da União.

Os selecionados vão trabalhar por seis meses coletando dados em propriedades rurais de todo o país. O salário é composto por uma parte fixa de R$ 1.741 e outra variável, de até R$ 2.629, conforme o cumprimento de metas. No total, a remuneração pode chegar a R$ 4.370.

Além do salário, os contratados recebem auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais, adicional de um terço de férias e ajuda de custo para deslocamentos.

Funções incluem visitas e preenchimento de questionários

Os recenseadores vão identificar e visitar estabelecimentos agropecuários nas áreas sob sua responsabilidade. O trabalho inclui entrevistas presenciais com produtores rurais, preenchimento de questionários eletrônicos em dispositivos móveis e atualização de cadastros.

Também será necessário registrar coordenadas geográficas das propriedades, enviar os dados coletados ao sistema do IBGE e participar de treinamentos. O sigilo das informações prestadas pelos entrevistados é obrigatório.

Contrato pode ser prorrogado por até quatro anos

O prazo inicial de contratação é de seis meses, mas pode ser estendido. O período total não pode ultrapassar quatro anos, conforme a legislação federal que regula contratações temporárias na administração pública.