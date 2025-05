IA do Google desaba número de cliques em links de sites

Donos de sites perceberam que a taxa de cliques nos links do Google despencaram. O motivo, segundo pesquisas, está na implantação de respostas formuladas com inteligência artificial nos resultados de busca do Google – que funciona já há mais de um ano.

Uma análise quantitativa da agência Ahrefs (especializada em produzir conteúdo para aparecer na pesquisa do Google) publicada em 17 de abril mostrou que o número de cliques no primeiro link exibido na busca nos casos em que a big tech exibe resposta automática cai 34,5% em relação às pesquisas sem o acionamento do recurso.

Os autores compararam os resultados de 300 mil buscas feitas em março de 2024, quando a ferramenta AI Overviews (resumo gerado com IA) ainda estava inativa, e o mesmo mês deste ano.

Nesse cenário de prejuízo para os donos de site que dependem do tráfego vindo do buscador para obter receitas com anúncios, o gigante da tecnologia anunciou nesta terça-feira (20) que acrescentará uma nova aba para responder pesquisas acionando modelos de linguagem -o AI Mode. O risco, segundo os autores do estudo, é que a abordagem do Google crie buscas com zero cliques.

A medida, alertam entidades da mídia e pesquisadores, ameaça a sustentabilidade da imprensa profissional e de autores que vivem de publicar conteúdo na internet, uma vez que o número de visitas é diretamente proporcional às receitas com publicidade.

Em nota, o Google diz acreditar que a IA ajudará as pessoas a descobrirem ainda mais da web do que era possível antes. “Quando as pessoas clicam a partir das páginas de resultados de busca com o AI Overviews, esses cliques são de maior qualidade para os sites -ou seja, os usuários têm mais probabilidade de passar mais tempo nos sites que visitam.”

Em seu blog, o gigante das buscas afirma que nos EUA e na Índia, os maiores mercados para a big tech, o recurso impulsionou um aumento de 10% na busca por termos que entregam os resumos como resposta. O AI Overview tem 1,5 bilhão de usuários por mês de acordo com o último balanço da companhia.

O Google diz ainda que o AI Mode “pode realizar centenas de pesquisas, raciocinar através de informações variadas e criar um relatório completo de nível especializado com citações em apenas minutos, economizando horas de pesquisa”.

Outra pesquisa da consultoria Terakeet aponta que uma página estar de fora da lista de links sugeridos dos resumos reduz seus cliques, enquanto ser incluída ou citada em uma dessas respostas resulta em uma vantagem expressiva de tráfego. O Google, no entanto, não divulga os critérios para uma página ser incluída.

Em entrevista ao site The Verge no ano passado, o CEO do Google, Sundar Pichai, havia afirmado, ao contrário do que mostrou a pesquisa da Ahrefs, que os resumos “na verdade aumentariam o número de cliques quando eram recomendadas no resumo de IA”.

Ferramentas de análise de audiência, como o Google Analytics, não diferenciam se o leitor veio de um link da lista normal ou de um exibido no resumo de IA, o que impossibilita avaliar se o recurso gera tráfego.

“O lançamento do AI Overview mostrou que o Google está muito satisfeito com a habilidade de satisfazer os usuários com conteúdo criado por inteligência artificial”, afirmou o diretor da agência Ahrefs, Ryan Law, e autor do estudo sobre a queda nos cliques em publicação no LinkedIn. O aumento no número de busca indica alta no engajamento, o principal indicador para remuneração no mercado de publicidade online.

Embora o Google não explique para o público quando os resumos de IA aparecem, usuários notam que o recurso é acionado sobretudo em perguntas sobre “como fazer algo” ou “o que é isso”. Assuntos políticos ou sobre os quais não há consenso na sociedade são evitados.

Artigos que fornecem tutoriais para o leitor ou que respondem a curiosidades são comuns em portais jornalísticos e em blogs especializados, cujo sucesso na economia digital foi impulsionado pelo próprio buscador, que nos anos 2010 começou a incentivar endereços de nicho.

No caso do novo AI Mode, o site britânico Press Gazette, especializado na cobertura da imprensa, alerta que os links exibidos pelo modelo de linguagem aparecem na mesma cor do que o restante do texto, diminuindo a chance de o leitor clicar.

Para a presidente da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) Samira de Castro, as decisões da big tech representam um novo estágio do “self-preferencing” -em que a própria resposta da IA se torna o destino final do usuário, em vez de direcioná-lo à matéria original.

“Tal prática exige urgente escrutínio regulatório e concorrencial, pois ameaça diretamente a sustentabilidade do jornalismo e o direito da sociedade à informação confiável e plural”, afirmou Castro.

A supervisora de programa da organização internacional Artigo 19 Paula Guedes recordou que em certas jurisdições, como na União Europeia e no Reino Unido, o gigante das buscas é classificado como um “gatekeeper” -um negócio que influencia como as pessoas acessam partes da internet e cujas decisões afetam todo o mercado digital.

“Com o AI Overviews, essa tendência deve ser reforçada, e os fluxos de comunicação sejam ainda mais controlados pelas big techs”, afirmou Guedes.

A ANJ (Associação Nacional de Jornais) afirmou que o uso de conteúdos jornalísticos em modelos de IA só pode ser feito com autorização expressa dos proprietários destes direitos autorais e de que o produto jornalístico, pelo seu valor, deve ser adequadamente reconhecido quando usado por terceiros.

Em nota conjunta, a ANJ, a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), a Ajor (Associação de Jornalismo Digital), a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e a Repórteres sem Fronteiras, pedem que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) apure se o Google abusou de sua posição dominante ao exibir conteúdo jornalístico em suas plataformas sem a devida remuneração, a exemplo do que vem acontecendo em vários países.

Diferentemente de concorrentes como OpenAI e Perplexity, o Google não fechou acordos com empresas jornalísticas para pagar pelo conteúdo minerado.