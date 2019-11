A gigante do setor de tecnologia chinesa Huawei começou a vender um smartphone dobrável sem aplicativos do Google nem processadores feitos nos Estados Unidos, após sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. O modelo Mate X é vendido a partir desta sexta-feira na loja online da Huawei na China, ao preço de 16.999 yuans (US$ 2.422) e compete com o Galaxy Fold da Samsung, lançado em setembro.

A Huawei Technologies busca preservar seu negócio, após os controles impostos pelos Estados Unidos em maio sobre a venda de componentes e tecnologia americanos para a companhia, que segundo Washington são um risco à segurança.

A Mate X usa chips Kirin 980 e Balong 5000 da Huawei e alternativas chinesas para serviços de música, mapas e outros do Google. A companhia chinesa ainda não anunciou planos para a venda do modelo fora da China. Fonte: Associated Press.