Helianto Farmacêutica lidera ranking de melhores empresas em SP

A Helianto Farmacêutica, de São José do Rio Preto, conquistou o primeiro lugar entre as pequenas organizações do Interior e Litoral Paulista no ranking Melhores Empresas para Trabalhar – São Paulo 2026. A empresa, fundada em 2001, desenvolve e fabrica produtos voltados à saúde, cuidados com a pele e tratamento de feridas. A conquista ocorreu pouco tempo depois de a companhia receber sua primeira certificação GPTW, em 2025, quando alcançou 96% de aprovação na pesquisa com os profissionais. As informações são da Gazeta do Povo.

A Helianto possui 82 profissionais, sendo 59 mulheres, o que representa cerca de 72% da equipe. A empresa tem uma mulher na posição de CEO e todas as nove funções de gestão e supervisão da linha de frente são ocupadas por mulheres. A predominância feminina chama a atenção em uma organização ligada à indústria farmacêutica, segmento no qual atividades de produção, controle de qualidade, pesquisa, desenvolvimento e gestão precisam trabalhar de maneira integrada.

Dos 82 profissionais, 60 têm até 34 anos. O maior grupo está entre 26 e 34 anos, com 45 pessoas, enquanto outras 15 possuem até 25 anos. São 43 profissionais com menos de dois anos de casa e 26 com período entre dois e cinco anos. Juntos, representam mais de 80% da equipe.

A empresa apresenta treinamento e capacitação contínua como elementos necessários para manter a qualidade dos processos e o desenvolvimento dos profissionais. Na indústria farmacêutica, procedimentos técnicos, controle rigoroso e atualização permanente fazem parte da rotina. A Helianto também investe em ações de cultura organizacional e integração. Em julho de 2026, a companhia ficou na segunda colocação entre as pequenas empresas do ranking GPTW Saúde.