Haiti supera EUA e vira segundo maior importador de vinho brasileiro

O Haiti ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o segundo principal destino das exportações de vinho brasileiro. A mudança ocorre após o governo americano impor tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos brasileiros. Entre janeiro e julho deste ano, o país caribenho importou US$ 1,2 milhão em vinhos do Brasil, enquanto os EUA compraram US$ 544,6 mil. As informações são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

No mesmo período de 2025, as vendas para os Estados Unidos somavam US$ 791,1 mil e para o Haiti US$ 521,3 mil. Isso representa uma queda de 31,1% nas exportações para o mercado americano e um crescimento de 127% nas remessas para o haitiano. O Paraguai segue como principal importador, com US$ 4,3 milhões em compras nos sete primeiros meses do ano.

A queda nas vendas aos EUA começou após a imposição de uma sobretaxa de 50% em agosto de 2025. Em julho deste ano, o governo americano aplicou um novo tarifaço de 25% sobre parte das importações brasileiras, incluindo os vinhos.

Exportações totais de vinho brasileiro crescem 23%

Apesar da redução nas vendas para os Estados Unidos, as exportações totais de vinho brasileiro avançaram 23,73% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os vinhos brasileiros chegaram a 79 países, um aumento de 20,4% no total de mercados atendidos, segundo a Wines of Brazil, projeto desenvolvido pelo Consevitis-RS em parceria com a ApexBrasil.

O gerente de Promoção para Mercado Externo do Consevitis-RS, Rafael Romagna, explica que o resultado vem da estratégia de prospecção internacional desenvolvida pelo setor. Houve crescimento em mercados já consolidados e entrada em novos destinos.

Outros países ampliam compras de vinhos brasileiros

Além do Haiti, outros países aumentaram as compras de vinho brasileiro. A Argentina registrou crescimento de 370%, Serra Leoa de 321%, Uruguai de 244%, Japão de 195%, China de 14% e Angola de 8%, entre os principais destinos do produto.