Habib’s entra em recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões

O Grupo Gennius, dono das redes Habib’s e Ragazzo, entrou em recuperação judicial nesta semana com uma dívida superior a R$ 265 milhões. A empresa informou em nota que as lojas continuarão funcionando normalmente e que o atendimento aos clientes será mantido. As informações são da Gazeta do Povo.

A crise da companhia começou durante a pandemia de Covid-19 e se agravou com os juros altos e a popularização dos aplicativos de entrega, que reduziram o movimento nas lojas físicas. A inflação elevada também aumentou os custos operacionais e tornou inviável a estratégia de preços baixos que sempre marcou a rede.

Há dez anos, era possível vender uma esfiha por R$ 0,99. Hoje, o preço mínimo praticável é de R$ 4,99 por unidade, o que comprometeu o modelo de negócio da empresa.

Mais de 6,3 mil empresas brasileiras estavam em recuperação judicial no primeiro semestre de 2026, segundo o Monitor RGF-BizDoc. O número é recorde e indica uma crise que pode se agravar a partir de 2027, conforme expectativas de representantes do setor.

Em nota, o Grupo Habib’s afirmou que o pedido de recuperação judicial foi deferido como parte de um processo de reestruturação financeira. A companhia destacou que está presente na vida dos brasileiros há quase 40 anos e que segue comprometida com suas marcas e com a continuidade do negócio.