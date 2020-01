O ministro da Economia, Paulo Guedes, viaja nesta quarta-feira, 15, para Palo Alto, que fica no Estado da Califórnia (EUA). Na cidade, Guedes irá realizar apresentação durante a Reunião Especial de 2020 da Mont Pelerin Society. Depois, o ministro da Economia segue para Davos, na Suíça, onde irá participar do Fórum Econômico Mundial e de reuniões com representantes governamentais e do setor privado. As informações constam de despacho divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. O período do afastamento de Guedes do País será de 15 a 23 de janeiro.

