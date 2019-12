O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou há pouco que haverá mudanças no secretariado da Pasta, como chegou a ser publicado na imprensa. Segundo ele, a equipe atual do ministério “é boa, unida e assinou contrato para quatro anos”.

Sobre o atual secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, Guedes afirmou que ele pegará um “desafio bem maior” em 2020, que será a direção do Conselho Fiscal da República.

“Mansueto é igual ao Jorge Jesus”, brincou Guedes, em referência ao técnico do Flamengo, campeão da Libertadores de 2019 e do Campeonato Brasileiro. “Vamos tentar renovar o contrato…”. Guedes afirmou ainda que Mansueto ficará por mais um tempo no governo, “porque o Conselho Fiscal é um desafio importante”.

Questionado sobre possíveis trocas no restante do secretariado, Guedes qualificou essas informações como “fake news”. “Nosso time está unido, está todo mundo no lugar”, garantiu o ministro. “É como falar que há briga no Flamengo…”, brincou novamente Guedes, em referência ao time carioca.

Guedes e os secretários especiais do Ministério da Economia participaram na tarde de hoje de entrevista coletiva à imprensa, em Brasília, com apresentação de balanço para o ano de 2019.