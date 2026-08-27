Grupo Gennius entra em recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões

O Grupo Gennius, controlador das marcas Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou em recuperação judicial com uma dívida de R$ 265,2 milhões. O pedido foi apresentado na segunda-feira (24) e aceito pela Justiça de São Paulo no dia seguinte (25). As lojas continuam funcionando normalmente.

As informações são da Agência Brasil.

O juiz Jomar Juarez Amorim, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, nomeou a consultoria KPMG como administradora judicial. A empresa terá 15 dias para apresentar um relatório sobre a situação das empresas.

A recuperação judicial envolve 178 pessoas jurídicas, incluindo 119 lojas próprias do Habib’s, 26 unidades do Ragazzo, 6 churrascarias Tendall, 10 franqueadoras e holdings e 17 sociedades operacionais.

Do total da dívida declarada, R$ 22,3 milhões são trabalhistas e R$ 241,7 milhões estão em créditos quirografários. Esses créditos são obrigações financeiras sem garantia real, como hipotecas ou penhores.

No processo, o grupo atribuiu as dificuldades financeiras aos efeitos da pandemia de covid-19, à expansão do delivery e à alta dos juros. A redução do fluxo de consumidores em shoppings e centros urbanos afetou as lojas físicas.

A alta da Selic, taxa básica de juros da economia, encareceu as dívidas e pressionou o capital de giro. O crescimento das plataformas de entrega também mudou os hábitos de consumo.

O Grupo Gennius terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Caso não cumpra o prazo, o processo poderá ser convertido em falência. A Justiça suspendeu ações e execuções contra as empresas, mas negou o pedido para liberar recebíveis bancários usados como garantia.

O grupo pretende realizar uma reorganização societária e afirma que planeja abrir novas unidades em mercados considerados promissores, além de ampliar o foco no delivery. Fundado em 1987, o Habib’s cresceu com uma estratégia baseada em preços baixos e grande volume de vendas.