Governo vai confiscar dinheiro de bets ilegais a partir de outubro

O governo federal vai confiscar recursos de plataformas de apostas online que continuarem funcionando ilegalmente a partir de 6 de outubro. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (25) após a edição de uma medida provisória que proíbe as bets não autorizadas.

As informações são da Agência Brasil.

Hoje existem 85 sites e cerca de 180 marcas legais de apostas no país. Todas as demais plataformas serão consideradas ilegais e bloqueadas após o prazo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo vai rastrear e confiscar o dinheiro movimentado por essas empresas.

A fiscalização é feita por um grupo de servidores dos ministérios da Fazenda e da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esse grupo desenvolveu ferramentas de rastreio com inteligência artificial que localizam sites de aposta e identificam o destino dos recursos.

Mais de 60 mil páginas foram banidas desde 2024. O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, informou que um grupo ampliado será criado para intensificar as ações.

O governo pretende propor que a exploração ou operação de apostas online sem autorização se tornem crimes. Outro foco é combater o uso de recursos do crime organizado para manter as plataformas.

Os recursos confiscados serão destinados a políticas de segurança pública.