Governo tenta ampliar isenções e destina R$ 130 milhões para exportações

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, anunciou nesta sexta-feira (17) que o governo federal pretende ampliar a lista de produtos brasileiros isentos do novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos. A agência também vai investir cerca de R$ 130 milhões para acelerar a diversificação das exportações brasileiras. As informações são da Gazeta do Povo.

A estratégia foi definida por conta do impacto estimado de US$ 7,2 bilhões (cerca de R$ 37 bilhões) nas vendas brasileiras ao mercado norte-americano com as novas tarifas. A prioridade é ampliar o número de produtos beneficiados pelas exceções já concedidas e fortalecer os setores que permaneceram livres da sobretaxa.

Entre os produtos que escaparam da tarifa adicional de 25% estão itens considerados estratégicos para a economia norte-americana ou que possuem pouca produção local, como carne bovina, café, suco de laranja, minérios, petróleo, medicamentos e aeronaves civis.

ApexBrasil aposta na abertura de novos mercados

Além da negociação por novas isenções, a ApexBrasil aposta na abertura de novos mercados para reduzir a dependência das exportações brasileiras em relação aos Estados Unidos. A União Europeia aparece como prioridade na estratégia, impulsionada pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco europeu que está em vigência provisória desde maio.

Países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), da Ásia Central e a China também estão entre os principais destinos avaliados pelos exportadores brasileiros.

São Paulo e Santa Catarina são os mais afetados

Os impactos do tarifaço atingem principalmente os estados de São Paulo e Santa Catarina, que respondem por 52% das exportações que não foram isentas pelo governo dos Estados Unidos. Müller citou que cerca de US$ 3 bilhões dos US$ 7,2 bilhões estimados correspondem aos produtos paulistas, enquanto 68% das vendas catarinenses aos norte-americanos serão afetadas.

A ApexBrasil afirma que a diversificação das exportações já está em andamento entre as empresas apoiadas pelo órgão. De junho de 2025 a maio de 2026, 72% das 2,4 mil empresas atendidas passaram a exportar para pelo menos um novo mercado.