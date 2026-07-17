Economia

Governo tenta ampliar isenções e destina R$ 130 milhões para exportações

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 17/07/26 15h06
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, anunciou nesta sexta-feira (17) que o governo federal pretende ampliar a lista de produtos brasileiros isentos do novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos. A agência também vai investir cerca de R$ 130 milhões para acelerar a diversificação das exportações brasileiras. As informações são da Gazeta do Povo.

A estratégia foi definida por conta do impacto estimado de US$ 7,2 bilhões (cerca de R$ 37 bilhões) nas vendas brasileiras ao mercado norte-americano com as novas tarifas. A prioridade é ampliar o número de produtos beneficiados pelas exceções já concedidas e fortalecer os setores que permaneceram livres da sobretaxa.

Entre os produtos que escaparam da tarifa adicional de 25% estão itens considerados estratégicos para a economia norte-americana ou que possuem pouca produção local, como carne bovina, café, suco de laranja, minérios, petróleo, medicamentos e aeronaves civis.

ApexBrasil aposta na abertura de novos mercados

Além da negociação por novas isenções, a ApexBrasil aposta na abertura de novos mercados para reduzir a dependência das exportações brasileiras em relação aos Estados Unidos. A União Europeia aparece como prioridade na estratégia, impulsionada pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco europeu que está em vigência provisória desde maio.

Países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), da Ásia Central e a China também estão entre os principais destinos avaliados pelos exportadores brasileiros.

São Paulo e Santa Catarina são os mais afetados

Os impactos do tarifaço atingem principalmente os estados de São Paulo e Santa Catarina, que respondem por 52% das exportações que não foram isentas pelo governo dos Estados Unidos. Müller citou que cerca de US$ 3 bilhões dos US$ 7,2 bilhões estimados correspondem aos produtos paulistas, enquanto 68% das vendas catarinenses aos norte-americanos serão afetadas.

A ApexBrasil afirma que a diversificação das exportações já está em andamento entre as empresas apoiadas pelo órgão. De junho de 2025 a maio de 2026, 72% das 2,4 mil empresas atendidas passaram a exportar para pelo menos um novo mercado.

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