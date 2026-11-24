O pacote de ajuste fiscal que prevê economia de aproximadamente R$ 50 bilhões aos cofres públicos foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (24), sem vetos. A sanção ocorreu horas após a Câmara dos Deputados aprovar o texto por 353 votos a favor, 128 contrários e 5 abstenções. As informações são da Gazeta do Povo.

Publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a nova legislação modifica regras sobre despesas públicas, benefícios tributários e utilização de recursos de fundos federais. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acelerou a votação atendendo pedido do governo diante da alta do dólar e da perspectiva de aumento dos juros. O Senado já havia aprovado a proposta por 69 votos a 2.

Entre as principais alterações está o corte adicional de 10% nos benefícios fiscais concedidos a empresas e setores econômicos. Com o corte aprovado em 2025, a redução total alcançará 20% em dois anos. A legislação também autoriza o governo a limitar o uso de créditos tributários pelas empresas para compensar impostos devidos à Receita Federal, medida criticada por 57 entidades do setor produtivo pela ausência de regras claras e prazo para devolução dos valores retidos.

O cálculo dos recursos destinados à Saúde sofreu modificação significativa. Até 2030, a arrecadação extraordinária do imposto sobre exportações de petróleo ficará fora da base de cálculo de despesas obrigatórias, podendo reduzir em cerca de R$ 9 bilhões os recursos da área em 2027.

O texto estabelece limites mais rígidos para o crescimento dos gastos públicos quando o governo precisar economizar para cumprir a meta fiscal. Nessas situações, o aumento real das despesas ficará restrito a 2%, mesmo que a regra atual permita crescimento de até 2,5%. A lei também permite bloquear despesas obrigatórias não previstas na Constituição, ampliando o controle sobre o Orçamento em um grupo de despesas que somou R$ 388 bilhões em 2026, segundo o economista Felipe Salto.

A legislação autoriza ainda o uso de até 40% dos recursos não utilizados de fundos públicos para outras despesas constitucionais, protegendo valores destinados à Saúde, Educação, Segurança Pública, Previdência, desenvolvimento social e transferências a estados e municípios. O Congresso terá 60 dias para regulamentar os pagamentos acima do teto constitucional do funcionalismo público, atualmente em cerca de R$ 46,3 mil, embora a medida não elimine diretamente os pagamentos adicionais que elevam salários acima do limite.

Outra mudança reduz pela metade os repasses da União a estados e municípios previstos na Lei Kandir, de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões anuais até 2030. O governo também poderá retirar da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas extraordinárias com subsídios ao diesel. O deputado Hugo Motta declarou esperar que o governo tome mais medidas ainda este ano em relação à economia do país.