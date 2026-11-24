O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (24) uma lei complementar que deve gerar economia de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões em 2027. O pacote de ajuste fiscal traz mudanças em benefícios tributários, bloqueio de despesas públicas e repasses da União a estados e municípios. As informações são da Agência Brasil.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na segunda-feira (23) e pelo Senado na quinta-feira (19). Com a sanção, as medidas entram em vigor conforme os prazos específicos de cada dispositivo.

Benefícios tributários terão corte ampliado

A principal mudança amplia o corte de incentivos e benefícios fiscais federais. O percentual de redução, que era de 10%, poderá chegar a 20%. A medida atinge isenções, reduções de alíquotas, créditos presumidos e regimes especiais de tributação.

Ficam de fora do corte os incentivos à indústria de tecnologia da informação e semicondutores, além de benefícios para compra de veículos por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista. Para o Imposto de Renda, a mudança vale a partir de 1º de janeiro de 2027. Para contribuições, o prazo é de 90 dias após a sanção.

O governo também poderá restringir temporariamente o uso de créditos tributários pelas empresas para compensar débitos de outros tributos. Os créditos não serão extintos, mas as empresas podem ter que pagar em dinheiro impostos que seriam quitados por compensação.

Despesas públicas terão novas regras de bloqueio

O pacote altera o arcabouço fiscal, que define limites para o crescimento das despesas da União. O limite máximo de crescimento além da inflação cai para 2% nos anos em que houver bloqueio ou contingenciamento de despesas. Antes, o teto era de 2,5%.

Outra mudança permite que o governo bloqueie recursos para buscar o centro da meta fiscal, mesmo quando as projeções indicarem resultado dentro do intervalo de tolerância. Para 2027, a meta central é de superávit de 0,5% do PIB, o equivalente a R$ 73,2 bilhões.

A lei amplia o conjunto de despesas que podem ser bloqueadas. Antes, o contingenciamento atingia principalmente gastos discricionários. Agora, outras despesas previstas em lei, mas não protegidas pela Constituição, também poderão ser reduzidas temporariamente.

Repasses a estados e fundos públicos são alterados

O valor transferido pela União a estados e municípios como compensação pelas perdas da Lei Kandir será reduzido. O repasse anual, atualmente em R$ 4 bilhões, terá limite de R$ 2 bilhões por ano entre 2027 e 2030.

A lei também permite que até 40% do superávit financeiro de fundos públicos seja usado para pagar despesas constitucionais. Ficam preservados recursos de saúde, educação, segurança pública, seguridade social e desenvolvimento social.

O texto estabelece prazo para o Congresso analisar uma proposta sobre supersalários do funcionalismo, remunerações que ultrapassam o teto constitucional de R$ 46,3 mil por causa de pagamentos adicionais. A definição das verbas que poderão ficar fora do teto dependerá de regulamentação legislativa.

O governo poderá excluir até R$ 10,5 bilhões em gastos com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A medida está relacionada aos impactos do conflito no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis.