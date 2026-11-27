O Governo Central fechou outubro com saldo positivo de R$ 52,3 bilhões nas contas públicas, o maior resultado para o mês desde 1997. O valor superou a previsão do mercado financeiro, que esperava R$ 43,4 bilhões. As informações são do Tesouro Nacional.

Na comparação com outubro de 2025, quando o superávit foi de R$ 36,6 bilhões, houve crescimento real de 36,4%, já descontada a inflação. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central.

Corrigido pela inflação, o desempenho de outubro só fica atrás do registrado em 2016, quando uma arrecadação extraordinária com a regularização de recursos de brasileiros no exterior impulsionou as contas.

Receita com petróleo puxou arrecadação

A arrecadação federal cresceu 5,6% acima da inflação em relação a outubro do ano passado. O principal destaque foi a alta de 42,4% nas receitas ligadas à exploração de recursos naturais, puxada principalmente por petróleo e gás natural.

Também contribuíram para o resultado o aumento na arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Já as despesas totais ficaram praticamente estáveis, apesar do aumento dos gastos com benefícios previdenciários e programas sociais.

Déficit acumulado cai no ano

Os gastos discricionários, que incluem investimentos e despesas administrativas, caíram 30,8% em relação a outubro de 2025. Essa redução ajudou a conter o avanço das despesas totais.

Nos dez primeiros meses de 2026, o Governo Central acumula déficit de R$ 37,9 bilhões. No mesmo período do ano passado, o resultado negativo havia sido de R$ 63,7 bilhões. A melhora ocorreu porque as receitas cresceram mais do que as despesas ao longo do ano.

Nos 12 meses encerrados em outubro, o déficit acumulado correspondeu a 0,27% do Produto Interno Bruto, indicador que mede a riqueza gerada pela economia brasileira.