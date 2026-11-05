Governo reforça regras fiscais após Copom manter Selic em 13,75%

A manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a reunir sua equipe econômica na tarde desta quinta-feira (5). O ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou a adoção de novas medidas fiscais no encontro. As informações são da Gazeta do Povo.

Durigan explicou que o foco do governo está em reforçar as regras já existentes para garantir políticas públicas sustentáveis e inclusão social. Ele afirmou que não foram debatidas ações específicas durante a reunião com o presidente.

A equipe dos ministérios da Fazenda e do Planejamento deve apresentar um diagnóstico do cenário econômico a Lula após seu retorno da COP31, evento climático que acontecerá na Turquia na próxima semana.

De acordo com a Instituição Fiscal Independente (IFI), o conjunto de políticas sociais implementadas por Lula durante a campanha eleitoral pode gerar um custo de aproximadamente R$ 300 bilhões aos cofres públicos.

O ministro da Fazenda garantiu previsibilidade aos investidores e produtores. “Quem investe e quem produz no país não vai ter, neste governo, nenhum problema, nenhuma dificuldade com relação à previsibilidade, regras claras”, declarou Durigan a jornalistas.