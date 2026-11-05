Economia

Governo reforça regras fiscais após Copom manter Selic em 13,75%

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 05/11/26 17h07
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

A manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a reunir sua equipe econômica na tarde desta quinta-feira (5). O ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou a adoção de novas medidas fiscais no encontro. As informações são da Gazeta do Povo.

Durigan explicou que o foco do governo está em reforçar as regras já existentes para garantir políticas públicas sustentáveis e inclusão social. Ele afirmou que não foram debatidas ações específicas durante a reunião com o presidente.

A equipe dos ministérios da Fazenda e do Planejamento deve apresentar um diagnóstico do cenário econômico a Lula após seu retorno da COP31, evento climático que acontecerá na Turquia na próxima semana.

De acordo com a Instituição Fiscal Independente (IFI), o conjunto de políticas sociais implementadas por Lula durante a campanha eleitoral pode gerar um custo de aproximadamente R$ 300 bilhões aos cofres públicos.

O ministro da Fazenda garantiu previsibilidade aos investidores e produtores. “Quem investe e quem produz no país não vai ter, neste governo, nenhum problema, nenhuma dificuldade com relação à previsibilidade, regras claras”, declarou Durigan a jornalistas.

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