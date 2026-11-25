O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou na terça-feira (24) que a contenção de despesas no Orçamento de 2026 será reduzida em R$ 3,4 bilhões. O total de recursos bloqueados e contingenciados passa de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,6 bilhões, mesmo com a piora na estimativa do déficit primário. As informações são da Gazeta do Povo.

O bloqueio orçamentário cairá de R$ 2,41 bilhões para R$ 304,3 milhões, uma redução de R$ 2,11 bilhões. Já o contingenciamento diminuirá R$ 1,32 bilhão, saindo de R$ 13,65 bilhões para R$ 12,32 bilhões, segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quinto bimestre.

A projeção do déficit primário de 2026, antes do contingenciamento, saltou de R$ 80,94 bilhões em setembro para R$ 89,31 bilhões em novembro. O aumento foi impulsionado principalmente por subvenções aos combustíveis e despesas para mitigar efeitos do El Niño. A alta foi parcialmente compensada pela revisão para baixo de gastos previdenciários e com pessoal.

A meta fiscal estabelecida para 2026 prevê superávit de R$ 34,3 bilhões, com margem de tolerância que permite resultado zero. O presidente Lula (PT) sancionou no mesmo dia a lei do ajuste fiscal, que autoriza excluir do cálculo da meta até R$ 10,5 bilhões referentes a subsídios ao diesel.

Com a nova exceção, o montante de despesas excluídas do cálculo da meta subiu de R$ 67,3 bilhões para R$ 77 bilhões. Os precatórios representam quase 70% das deduções, totalizando R$ 53,5 bilhões. Também ficam de fora R$ 6,9 bilhões em despesas temporárias com saúde e R$ 1 bilhão para ressarcir vítimas de fraudes no INSS.

O relatório aponta que a diminuição do bloqueio foi viabilizada pela revisão para baixo das estimativas de despesas obrigatórias sujeitas ao limite do arcabouço fiscal. O arcabouço substituiu o teto de gastos em agosto de 2023, permitindo que o limite de despesas cresça entre 0,6% e 2,5% ao ano acima da inflação, conforme o desempenho da arrecadação e o cumprimento da meta fiscal.