Governo reajusta Bolsa Família em 15% a 17 dias da eleição

O governo federal anunciou nesta quinta-feira um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, elevando o benefício mínimo de R$ 600 para R$ 691. O novo valor será pago a partir de 19 de outubro, uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais. As informações são da Gazeta do Povo.

O anúncio contrasta com o discurso adotado pelo PT em 2022, quando o partido criticou duramente o governo Jair Bolsonaro por ampliar benefícios sociais às vésperas da eleição. Na época, Lula afirmou que Bolsonaro estava tentando “comprar o povo” com a ampliação do Auxílio Brasil. “Se Bolsonaro pensa que vai ganhar o voto do povo dando isso por três meses, terá uma grande lição”, disse o presidente.

A deputada Gleisi Hoffmann reforçou as críticas em 2022: “Bolsonaro acha que aumentando o Auxílio Brasil às vésperas das eleições vai salvar sua pele. Engana-se! O povo sabe quem é oportunista e cara de pau.” O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, questionou a criação do estado de emergência dentro do calendário eleitoral. Carlos Zarattini acusou o governo de ter objetivo “claramente eleitoreiro”.

O pacote de Bolsonaro aprovado em julho de 2022 autorizou R$ 41,25 bilhões em despesas excepcionais. O PT classificou as medidas como “PEC do desespero eleitoral”, “pacote de bondades” e “PEC Kamikaze”.

Agora, o governo Lula afirma que o reajuste é uma reposição da inflação acumulada desde a reformulação do programa, e não uma medida criada para o período eleitoral. O novo valor acrescentará R$ 5,8 bilhões às despesas deste ano e R$ 22,7 bilhões por ano a partir de 2027.

O reajuste se soma a um conjunto maior de medidas adotadas em 2026. Levantamento citado pela Gazeta do Povo estima em R$ 187,2 bilhões o volume do chamado “pacote de bondades” ou “kit reeleição” lançado neste ano. Desse total, R$ 176,7 bilhões, ou 94,4%, ficam fora do limite de crescimento das despesas previsto pelo arcabouço fiscal.

A dívida pública subiu 9,4 pontos percentuais do PIB desde janeiro de 2023, passando de 73,1% para 82,5% do PIB em julho de 2026, segundo o Banco Central.