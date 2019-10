O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o governo federal pretende se concentrar na discussão do pacto federativo, do qual a reforma administrativa faria parte, após a aprovação da reforma da Previdência no Senado.

“Estamos na expectativa de o Senado aprovar a reforma da Previdência, parece que está andando tudo direitinho e, assim que fechar isso, entramos na próxima fase, que é o pacto federativo. A reforma administrativa é um capítulo desse plano maior que é o pacto federativo”, disse o ministro a jornalistas, depois de ter participado de visita institucional ao jornal Folha de S.Paulo.

O ministro foi questionado sobre se a agenda econômica poderia ser atrapalhada pela recente crise do presidente Jair Bolsonaro com o seu partido, o PSL, mas evitou responder. “Eu não entendo nada de política, troca de partido, essas coisas, não entendo nada”, limitou-se a dizer.

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, que foi divulgado nesta quarta-feira e mostrou deflação, Guedes disse que viu o resultado de forma positiva. “Inflação baixa mostra que o Brasil tem condições de baixar juros”, disse. “O que está acontecendo é que a economia está começando a crescer com inflação baixa”, acrescentou.