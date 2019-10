O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 27, decreto que redefine a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo, conforme relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas divulgado na semana passada, quando a equipe econômica anunciou o desbloqueio de R$ 12,5 bilhões do Orçamento.

Os maiores beneficiados com a medida foram os Ministérios da Educação, da Economia e da Defesa, que ficaram com metade dos R$ 12,5 bilhões liberados. Eles receberam R$ 6,39 bilhões, já contabilizando os recursos da Operação Lava Jato que serão destinados à educação infantil. As pastas que agora foram menos contempladas esperam que haja reforços nas próximas semanas, uma vez que, em alguns casos, o dinheiro curto é insuficiente para pagar as contas do ano.

O decreto agora publicado amplia os limites de movimentação em até R$ 5,087 bilhões para um grupo de ministérios e órgãos e em até R$ 3,275 bilhões para outro grupo, somando um total de R$ 8,3 bilhões.