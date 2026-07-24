Governo prorroga subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina por 30 dias

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, prorrogou nesta quinta-feira (23) o subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina por mais 30 dias. A portaria, assinada em maio, venceria neste sábado (25). A decisão foi tomada para conter os impactos da alta do petróleo causada pela retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. As informações são da Gazeta do Povo.

A subvenção é um desconto dado pelo governo que reduz o preço final do combustível nas bombas. O valor é pago diretamente aos produtores e importadores por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em maio, quando a medida foi anunciada, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, estimou que o subsídio custaria R$ 2,4 bilhões no período de dois meses. O governo pretende compensar esse gasto com a arrecadação extra gerada pela alta do petróleo.

O subsídio de R$ 1,12 por litro do diesel continua em vigor. O Congresso Nacional prorrogou por 60 dias a Medida Provisória 1.363/2026, que criou esse benefício.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) também autorizou na semana passada o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina para 32%. A medida vale por 180 dias e busca reduzir os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis.