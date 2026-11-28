O subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel foi renovado por mais 30 dias pelo governo federal, com custo estimado entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões. A extensão do benefício começou a valer neste sábado (28), após publicação do Ministério da Fazenda na sexta-feira (27). As informações são da Gazeta do Povo.

A medida visa impedir que a alta dos combustíveis no mercado internacional, provocada pela guerra no Oriente Médio, seja repassada integralmente aos consumidores brasileiros. Mais de 25% do diesel consumido no país é importado, segundo a Fazenda.

Impacto nas contas públicas

As políticas de contenção de preços dos combustíveis já representam um impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões nas contas públicas em 2026. Desse montante, entre R$ 64 bilhões e R$ 65 bilhões correspondem aos subsídios ao diesel, à gasolina e ao etanol. Outros R$ 10 bilhões deixaram de entrar nos cofres públicos devido às desonerações tributárias.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, informou que os custos mensais do subsídio ao diesel têm ficado entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões. Esta foi a segunda renovação consecutiva da subvenção, enquanto o governo mantém a isenção de impostos federais sobre gasolina e etanol.

Mudança na meta fiscal

A pressão sobre o Orçamento levou o Executivo a propor a retirada de até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A proposta foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula na terça-feira (24).

Com a mudança, o governo liberou R$ 3,4 bilhões em despesas que estavam sujeitas a restrições, evitando um novo bloqueio de aproximadamente R$ 7 bilhões no Orçamento. Moretti reconheceu um descompasso entre as receitas extras e as despesas assumidas pelo governo, mas afirmou que sem a política haveria instabilidade de preços e sacrifício do bem-estar da população.