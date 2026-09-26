Governo prorroga subsídio ao diesel até dia após segundo turno

O Ministério da Fazenda prorrogou a subvenção de R$ 2,12 por litro de óleo diesel tipo A de uso rodoviário até 26 de outubro, dia seguinte ao segundo turno das eleições. A medida foi publicada na sexta-feira (25) em edição extra do Diário Oficial da União e pode ser estendida por mais um período igual. As informações são da Gazeta do Povo.

A subvenção funciona como um desconto financiado pelo governo. O benefício é pago a produtores e importadores habilitados, que devem repassar integralmente o valor ao preço de venda do diesel, deixando o combustível mais barato para os consumidores.

O diesel conta com subvenção econômica desde maio, como parte de um pacote do governo para reduzir efeitos da escalada dos preços internacionais do petróleo no mercado doméstico.

No dia 15 de setembro, quando vigorava uma subvenção de R$ 1,12 por litro do combustível, uma portaria do Ministério da Fazenda elevou o benefício em mais R$ 1 por litro. Segundo a pasta, a alteração não implica aumento da subvenção, mas garante a manutenção do valor total atualmente praticado.