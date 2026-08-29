Governo prevê repassar R$ 6 bilhões aos Correios em 2027

O governo federal pretende incluir um aporte de R$ 6 bilhões para os Correios na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2027. A informação foi confirmada neste sábado (29) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. A proposta será encaminhada ao Congresso Nacional na próxima segunda-feira (31). O repasse ocorre em meio à crise financeira da estatal, que acumula prejuízos nos últimos três anos.

Os Correios registraram prejuízo de R$ 3,16 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2026, quase o dobro do resultado negativo do mesmo período do ano anterior. Mantido esse ritmo, a estatal poderá superar o prejuízo recorde de R$ 8,5 bilhões registrado em 2025. Mesmo após medidas de reestruturação que incluíram programas de demissão voluntária, fechamento de unidades e venda de ativos, a situação financeira continua crítica.

A previsão de novos recursos está relacionada ao contrato de empréstimo de R$ 12 bilhões firmado pela estatal no ano passado com cinco dos principais bancos do país. O financiamento tem validade até 2040 e conta com garantia da União. Isso significa que o governo federal assume o pagamento das parcelas caso os Correios não consigam honrar o compromisso.

O plano de reestruturação anunciado pelos Correios inclui medidas como corte de custos, Programa de Demissão Voluntária, venda de imóveis ociosos, renegociação de contratos e redução da jornada de trabalho. Também estão previstas mudanças nos planos de saúde, o retorno ao trabalho presencial e o lançamento de um marketplace próprio.