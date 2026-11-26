O governo brasileiro precisou de R$ 936,2 bilhões para cobrir suas despesas em 2025, um aumento de 27,1% em relação ao ano anterior. O principal motivo foi o crescimento de 11,4% nos gastos totais do setor público. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central.

A arrecadação de impostos subiu 8,8% no período, enquanto as contribuições sociais avançaram 9,8%. A receita tributária total chegou a R$ 3,3 trilhões. O destaque ficou com os impostos sobre comércio exterior, que cresceram 16,4%, puxados pelo imposto de importação. O aumento refletiu o crescimento das importações, a alta do dólar e o reajuste de alíquotas.

Outros tributos também contribuíram para o resultado. Os impostos sobre renda, lucros e ganhos de capital subiram 9,6%. Já os impostos sobre folha de pagamento avançaram 9,5%, e os sobre propriedade, 9,1%. O IOF registrou alta de 28,1%, impulsionado por mudanças na legislação aprovadas em junho de 2025. Por outro lado, o IPI cresceu apenas 4,4%, prejudicado pela queda nas vendas de automóveis no mercado interno.

Gastos com juros e subsídios puxaram despesas

Todos os componentes de despesa apresentaram alta em 2025. Os gastos com remuneração de servidores cresceram 10%, enquanto as despesas com uso de bens e serviços subiram 4,9%. As transferências avançaram 5,7%.

O maior impacto veio dos subsídios, que cresceram 32,3%, e dos juros da dívida pública, que aumentaram 29,8%. Segundo o IBGE, o crescimento dos juros refletiu a elevação da taxa Selic, que encareceu o custo de carregamento da dívida do governo.