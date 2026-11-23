O pacote de contenção de gastos em tramitação no Congresso não será suficiente para equilibrar as contas públicas do Brasil além de 2027. A avaliação foi feita pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante evento do Banco Itaú em São Paulo nesta segunda-feira (23). Ele afirmou que o país precisará adotar medidas adicionais nos próximos anos para garantir a sustentabilidade fiscal. As informações são da Gazeta do Povo.

A proposta aprovada pelo Senado na semana passada prevê economia de até R$ 50 bilhões em 2027 e estava prevista para votação na Câmara dos Deputados na noite desta segunda. Apesar do impacto esperado, o mercado financeiro considera o ajuste insuficiente e cobra mudanças estruturais para conter o avanço da dívida pública.

Meta de superávit até 2030

Durigan estabeleceu como objetivo alcançar superávit primário entre 1,5% e 2% do Produto Interno Bruto até o fim do próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O superávit primário representa a economia do governo antes do pagamento de juros da dívida. Para chegar a esse resultado, o ministro defende o fortalecimento do arcabouço fiscal, com menos exceções às regras e maior controle dos gastos públicos.

O ministro reconheceu que agentes do mercado consideram o pacote limitado, mas defendeu que uma trajetória de superávits crescentes a partir de 2027 seria razoável. Entre as prioridades apresentadas estão a recuperação do grau de investimento do Brasil, resultados fiscais mais robustos e a criação de condições para reduzir os juros.

Pressão sobre juros e câmbio

A taxa básica de juros (Selic) está em 13,75% ao ano, enquanto os juros de longo prazo também subiram após as eleições. O dólar chegou a R$ 6 mais cedo. Durigan afirmou que o ajuste fiscal é necessário para criar condições estruturais de redução da taxa de juros no país, completando o que chamou de “última milha” das melhorias econômicas e sociais do governo.

O ministro ressaltou que mantém conversas frequentes com o presidente Lula sobre a necessidade de responsabilidade fiscal. Ele ponderou, porém, que fatores internacionais podem dificultar a queda dos juros brasileiros, especialmente a possibilidade de o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, manter ou elevar suas taxas de juros.