O Palácio do Planalto articula uma nova rodada de cortes nas contas públicas que deve mirar emendas parlamentares, benefícios tributários e supersalários do funcionalismo. O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, garantiu que Saúde e Educação ficarão protegidas. As informações são da Gazeta do Povo.

A movimentação acontece logo após a sanção presidencial do primeiro pacote, que projeta economia de cerca de R$ 50 bilhões. A Câmara dos Deputados aprovou o texto com 353 votos a favor, 128 contra e cinco abstenções, enquanto o Senado registrou 69 votos favoráveis e dois contrários.

Foco em privilégios e gastos tributários

Em entrevista à Folha de S. Paulo divulgada nesta quarta-feira (25), Boulos afirmou que qualquer avanço no ajuste das contas passará pelo enfrentamento a emendas, gastos tributários sem justificativa e privilégios como os supersalários. O ministro destacou que o presidente mantém o compromisso de proteger investimentos sociais e direitos constitucionais.

Segundo Boulos, as medidas de contenção de despesas sociais já foram implementadas no projeto de lei complementar sancionado. O governo ainda não definiu se a nova etapa será apresentada por meio de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinário. O ministro negou conhecer proposta de PEC atribuída ao ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O que já foi aprovado na primeira etapa

A lei sancionada amplia o corte de benefícios fiscais a empresas e setores econômicos em 10%, totalizando redução de 20% em dois anos. O texto também impõe teto de 2% para crescimento real de gastos públicos quando o governo precisar economizar para cumprir metas fiscais, mesmo que a regra permita até 2,5%.

Outras mudanças autorizam o bloqueio de despesas obrigatórias não previstas na Constituição e permitem usar até 40% de recursos não utilizados de fundos públicos em outras áreas, exceto Saúde, Educação e Segurança Pública. O Congresso terá 60 dias para regulamentar pagamentos acima do teto constitucional do funcionalismo, hoje em aproximadamente R$ 46,3 mil, visando controlar os chamados penduricalhos.