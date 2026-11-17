A dívida bruta do governo geral saltou de 71,7% do PIB em 2022 para 82,9% em setembro de 2026, acumulando alta de 11,2 pontos percentuais durante o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O período foi marcado por déficits primários consecutivos, desaceleração do crescimento econômico e juros elevados, apesar dos avanços no mercado de trabalho. As informações são da Gazeta do Povo.

Quando Lula assumiu em janeiro de 2023, a economia havia crescido 3% no ano anterior, em meio à recuperação pós-pandemia. O governo Bolsonaro registrara o primeiro superávit primário em oito anos, de R$ 46,4 bilhões, favorecido por receitas extraordinárias. A inflação desacelerava após atingir 10,06% em 2021, fechando 2022 em 5,79%.

O cenário mudou nos anos seguintes. Em 2023, o déficit primário chegou a R$ 228,5 bilhões, impactado pelo pagamento de R$ 92,4 bilhões em precatórios após decisão do STF. Os anos de 2024 e 2025 mantiveram resultados negativos de R$ 42,9 bilhões e R$ 61,7 bilhões, respectivamente. Entre janeiro e setembro de 2026, o déficit acumulou R$ 90,2 bilhões.

PIB desacelera e investimentos recuam

O Produto Interno Bruto manteve ritmo de 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024, mas desacelerou para 2,3% em 2025. No primeiro semestre de 2026, o crescimento acumulado foi de 1,9% na comparação anual. O boletim Focus do Banco Central projeta expansão de 1,76% para o ano completo.

A taxa de investimento caiu de 17,8% do PIB em 2022 para 16,8% em 2025, segundo o IBGE. O indicador mede quanto da produção nacional é destinado à ampliação da capacidade produtiva. A desaceleração ocorre em contexto de juros elevados, que encarecem o crédito e desestimulam consumo e investimentos.

A Selic estava em 13,75% ao ano quando Lula assumiu, caiu para 10,5% em maio de 2024, mas voltou a subir até 15% em junho de 2025. Após novas reduções, a taxa chegou a 13,75% em setembro de 2026, quando o Copom interrompeu o ciclo de cortes citando necessidade de cautela diante das projeções inflacionárias e da disparada do dólar.

Emprego avança, mas endividamento das famílias cresce

O desemprego recuou de 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022 para 5,2% entre julho e setembro de 2026, menor patamar da série histórica iniciada em 2012. A massa de rendimento real habitual alcançou R$ 387,5 bilhões em setembro de 2026, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.

O salário mínimo passou de R$ 1.212 em 2022 para R$ 1.621 em 2026, ampliando o poder de compra. Porém, cada R$ 1 de aumento nominal do piso provoca crescimento de R$ 405 milhões na despesa líquida do governo central, segundo o Tesouro Nacional.

O percentual de famílias endividadas subiu de 77,9% em 2022 para 81,6% em outubro de 2026, conforme a Confederação Nacional do Comércio. As dívidas em proporção à renda anual disponível passaram de 49,1% em dezembro de 2022 para 49,8% em junho de 2026, segundo o Banco Central.

A inflação acumulada em 12 meses até setembro de 2026 estava em 4,58%. O boletim Focus projeta fechamento do ano em 5,22%, acima do teto da meta de 4,5%. O IPCA registrou 4,62% em 2023, 4,83% em 2024 e 4,26% em 2025, mantendo-se acima do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.