Economia

Governo libera venda de gás natural da União ao mercado livre

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/07/26 14h06
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta quinta-feira (30) uma resolução que permite a venda do gás natural da União ao mercado livre. A medida pode reduzir o preço do insumo em 50% com o aumento da demanda. O recurso é administrado pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), estatal criada em 2013. As informações são da Gazeta do Povo.

Na prática, houve a alteração de uma resolução de 2018 que disciplina a comercialização de petróleo e gás natural da União. A mudança foi feita para adequar a norma à Lei do Gás, instituída em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a decisão vai trazer mais competitividade para o gás natural no país e reduzir o custo do insumo para o setor industrial brasileiro. Apesar da abertura ao mercado, o governo ainda trabalha para tornar o botijão mais barato ao consumidor final. O Brasil divide com a Suécia e Singapura o topo do ranking de preços do gás natural.

Silveira avalia que uma das prioridades agora é que a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis regulamente o aluguel de gasodutos estabelecido em 2021. Hoje, a agência tenta mediar um conflito que atrasa as negociações. A Petrobras cobra US$ 7,20 por milhão de BTU pelo uso de seus gasodutos, mas a PPSA quer chegar a um valor menor, de US$ 5.

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