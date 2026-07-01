Governo libera R$ 97,3 bilhões para agricultura familiar em 2026

O governo federal anunciou nesta terça-feira (30) que o Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/2027 terá investimentos de R$ 97,3 bilhões para crédito, seguro agrícola, compras públicas e assistência técnica. Do total, R$ 85,2 bilhões serão destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um aumento de quase 9% em relação à safra anterior. As informações são da Agência Brasil.

A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, destacou que nas últimas três safras foram liberados R$ 225 bilhões em créditos com taxas menores de juros, beneficiando mais de 2,4 milhões de agricultores familiares. Houve redução nas taxas aplicadas para a produção de alimentos básicos como arroz, feijão, mandioca, frutas, hortaliças e leite.

Taxas de juros caem para produção de alimentos

Para a produção de alimentos, a taxa de financiamento passou de 3% para 2% ao ano. Para produção orgânica e produtos da sociobiodiversidade, a taxa foi reduzida de 2% para 1% ao ano. No Pronaf B, conhecido como microcrédito rural, o limite de crédito por família aumentou de R$ 53 mil para R$ 74 mil. O limite de renda anual para acessar o crédito subiu de R$ 50 mil para R$ 60 mil. A linha tem juros de 0,5% ao ano, três anos para pagamento e desconto de até 40% para quem paga em dia.

Assentados, povos indígenas e comunidades quilombolas terão aumento do limite de crédito de R$ 50 mil para R$ 55 mil, com aumento da assistência técnica de R$ 2,5 mil para R$ 3 mil, com juros de 0,5% ao ano e bônus de 40% para pagamentos em dia.

Mulheres e jovens ganham condições especiais

As mulheres rurais terão redução da taxa de juros do Pronaf Investimento de 3% para 2% ao ano, com limite de até R$ 100 mil. No Pronaf B, além dos R$ 20 mil para Quintais Produtivos, poderão contar com uma nova linha de R$ 8 mil de custeio e ainda contratar até R$ 28 mil pelo microcrédito rural de limite próprio.

Para jovens, o limite aumentou de R$ 8 mil para R$ 16 mil no caso de dois jovens da mesma família acessando o financiamento. Nas linhas específicas do Pronaf Jovem, o valor máximo de investimento subiu de R$ 35 mil para R$ 50 mil, e os juros diminuíram de 3% para 2% ao ano.

O plano também prevê R$ 10 mil para reformas de moradia e instalações sanitárias, com juros de 0,5% e prazo de cinco anos para pagamento. Para financiamento de imóvel, quem tem renda de até R$ 150 mil por ano terá taxa reduzida de 8% para 5% ao ano. Famílias com renda de até R$ 500 mil passam a acessar crédito de até R$ 150 mil com juros de 7,5% ao ano.

A compra de máquinas terá taxas menores, caindo de 2,5% para 1,5% ao ano, e o limite de financiamento aumentou de R$ 100 mil para R$ 120 mil. Investimentos em irrigação, cultivo protegido, armazenagem e equipamentos terão juros reduzidos de 2% ao ano. Para tratores e implementos agrícolas de até R$ 250 mil permanece a taxa de 5% ao ano.