Governo libera R$ 7,52 bilhões para subsidiar diesel e combustíveis

O governo federal liberou R$ 7,52 bilhões para financiar subsídios à produção e importação de combustíveis. A maior parte do valor, R$ 6,17 bilhões, será destinada ao diesel de uso rodoviário. Os R$ 1,35 bilhão restantes vão para outros derivados de petróleo.

As informações são da Agência Brasil.

O crédito extraordinário foi autorizado nesta sexta-feira (9) por meio da Medida Provisória nº 1.395. Os recursos serão repassados ao Ministério de Minas e Energia, que os destinará à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O dinheiro será usado para cobrir despesas relacionadas a ações de subvenção econômica previstas em medidas provisórias editadas neste ano. Subvenção econômica é quando o governo arca com parte do custo de um produto para reduzir seu preço final.

Créditos extraordinários são autorizações de gastos usadas pelo governo para atender despesas urgentes e imprevisíveis, conforme previsto na Constituição Federal.