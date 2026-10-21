Governo libera R$ 6,49 bilhões para exportadores afetados por tarifas dos EUA

O governo federal liberou R$ 6,49 bilhões em crédito extraordinário para financiar pessoas físicas e empresas exportadoras de bens e serviços. Os recursos fazem parte do Plano Brasil Soberano, criado para apoiar o setor afetado pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos. As informações são da Agência Brasil.

A autorização foi publicada nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial da União, por meio da Medida Provisória nº 1.397. O dinheiro ficará sob responsabilidade do Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Ministério da Fazenda.

O Plano Brasil Soberano reúne medidas de apoio a empresas, exportadores e trabalhadores brasileiros atingidos pelas tarifas americanas. A abertura de crédito extraordinário tem como fundamento os artigos 62 e 167, parágrafo 3º, da Constituição Federal.