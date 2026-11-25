O volume de despesas congeladas no Orçamento de 2026 caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,63 bilhões após o governo federal liberar R$ 3,43 bilhões nesta terça-feira (24). A decisão veio logo depois da sanção da lei que autoriza retirar até R$ 10,5 bilhões em gastos com subsídios ao diesel da meta fiscal deste ano. Apesar da liberação, a previsão de déficit nas contas públicas piorou e passou de R$ 67,26 bilhões para R$ 76,98 bilhões. As informações são do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Os números constam no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, divulgado na noite de terça-feira. O documento mostra que a contenção total agora soma R$ 12,63 bilhões, sendo R$ 12,32 bilhões de contingenciamento e R$ 304,3 milhões de bloqueio. A receita líquida estimada subiu para R$ 2,605 trilhões, enquanto as despesas totais previstas chegaram a R$ 2,694 trilhões.

A liberação dos recursos foi possível porque a nova lei permite ao governo excluir da meta fiscal os gastos extraordinários com combustíveis. Sem essa autorização, a equipe econômica teria de congelar cerca de R$ 7 bilhões a mais para cumprir a meta de resultado primário. O governo também revisou para baixo algumas despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, pessoal e encargos sociais, o que ajudou a reduzir o bloqueio.

O resultado primário corresponde à diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem contar os juros da dívida pública. Quando as despesas superam a arrecadação, há déficit, que aumenta o endividamento. A meta para 2026 prevê superávit de 0,25% do PIB, equivalente a R$ 34,3 bilhões, mas a margem de tolerância permite resultado zero sem descumprimento.

As despesas com subsídios aos combustíveis cresceram por causa das medidas adotadas para reduzir o impacto da alta internacional do petróleo nos preços internos. Os créditos extraordinários destinados a essas políticas aumentaram R$ 32,8 bilhões, chegando a R$ 76,4 bilhões. Quase R$ 30 bilhões desse aumento estão ligados às ações para combustíveis.

A previsão de arrecadação total subiu R$ 27,73 bilhões em relação ao relatório anterior, chegando a R$ 3,249 trilhões. Entre os fatores que contribuíram para a revisão estão o aumento nas receitas do petróleo, que passaram de R$ 160,1 bilhões para R$ 174,7 bilhões, e a elevação na estimativa de dividendos das estatais, que subiu para R$ 55,3 bilhões. Por outro lado, houve redução nas previsões de arrecadação de tributos ligados à atividade econômica.

O governo usa dois instrumentos para ajustar o Orçamento ao longo do ano. O bloqueio é aplicado quando as despesas projetadas ultrapassam o limite de gastos do arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é usado quando há risco de não cumprir a meta de resultado primário, geralmente por queda na arrecadação. As duas medidas podem ser adotadas ao mesmo tempo.