Governo libera R$ 30 bilhões para motoristas de app comprarem carros

O Ministério da Fazenda liberou até R$ 30 bilhões em financiamento para motoristas de aplicativos e taxistas comprarem veículos novos. O crédito faz parte do programa Move Brasil e será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As informações são da Agência Brasil.

O despacho foi assinado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29). A autorização permite a assinatura de um termo aditivo com o BNDES para operacionalizar os recursos.

Os carros financiados precisam atender a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. A medida tem como base a Medida Provisória nº 1.359 e recebeu parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Podem solicitar o financiamento taxistas registrados, ativos e com regularidade fiscal. Motoristas de aplicativos precisam ter cadastro ativo há pelo menos um ano e ter realizado, no mínimo, 100 corridas no mesmo período.

As montadoras participantes terão que oferecer os veículos com preço abaixo da tabela. A expectativa é que sejam comercializados, no mínimo, 200 mil carros pelo programa Move Aplicativos.