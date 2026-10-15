Governo lança política de internet em rodovias até 2030

O governo federal lançou nesta quinta-feira (15) a política nacional de conectividade para rodovias. A meta é garantir cobertura de telefonia e internet em rodovias federais e estaduais até 2030. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante evento na sede da B3, em São Paulo. As informações são da Gazeta do Povo.

Hoje, apenas oito das 39 concessões rodoviárias federais possuem conectividade implementada. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico Filho, a política busca levar cobertura a mais de 29 mil quilômetros, totalizando 57 mil quilômetros conectados. O objetivo é fortalecer a segurança nas vias e facilitar o acionamento de socorro em emergências.

Concessionárias financiarão infraestrutura sem elevar pedágios

Pelas novas regras, as concessionárias ficarão obrigadas a garantir e financiar a infraestrutura de internet e telefonia nas rodovias. As operadoras deverão garantir a cobertura e compartilhar o sinal com concorrentes quando estas estiverem indisponíveis. O ministro Santoro afirmou que não haverá aumento nos pedágios e prevê redução de 15% nos custos com a implementação do sistema Free Flow, que dispensa cancelas.

Regulamentação depende de ANTT e Anatel

O desenho da política ainda depende da regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Após a edição do regulamento da ANTT, as concessionárias terão 180 dias para apresentar planos de conectividade com metas de cobertura por trecho, cronograma e mapeamento das áreas sem conectividade. A Anatel deverá considerar o uso de diferentes tecnologias para ampliação da cobertura, incluindo repetidores de sinal e painéis solares. Durante o evento, Santoro também anunciou R$ 262,6 bilhões em projetos previstos para rodovias e ferrovias em 2027.