Governo inclui 13 aeroportos no programa de desestatização

O governo federal formalizou a entrada de 13 aeroportos no Programa Nacional de Desestatização e no Programa de Parcerias de Investimentos. O decreto foi publicado nesta terça-feira (3) no Diário Oficial da União. Nove terminais ficam no Nordeste, três no Norte e um no Centro-Oeste. As informações são da Gazeta do Povo.

Todos os aeroportos já operam sob gestão privada desde o primeiro leilão do programa AmpliAR, realizado em novembro de 2025 pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A formalização no PND e no PPI confere aos terminais status de empreendimentos estratégicos e prioridade nacional, embora as concessões já estejam em vigor há meses.

Doze aeroportos ficaram com a GRU Airport

Em abril de 2026, a GRU Airport incorporou 12 dos 13 aeroportos à sua concessão, que já inclui o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A empresa foi a única interessada nos terminais e não ofereceu desconto sobre a compensação prevista pelo governo para equilibrar custos e receitas da operação.

Osvaldo Garcia, diretor-presidente da GRU Airport, afirmou na assinatura do contrato que deixar o bloco sob gestão da empresa que administra o maior aeroporto do Brasil representa “uma contribuição concreta para o avanço da aviação brasileira e para o desenvolvimento do país”.

Leilão do aeroporto de Cruz teve disputa acirrada

O Aeroporto Comandante Ariston Pessoa, em Cruz (CE), teve cenário diferente. A GRU Airport participou com proposta de 0% de desconto, mas enfrentou concorrentes. A PRS Aeroportos, concessionária do Campo de Marte, ofereceu 5,10%. A Fraport Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza, deu lance de 100%, eliminando a necessidade de compensação do fluxo de caixa pelo governo.

A lista completa inclui os aeroportos Horácio de Mattos (Lençóis-BA), Paulo Afonso (BA), Santa Magalhães (Serra Talhada-PE), Garanhuns (PE), Araripina (PE), Serra da Capivara (São Raimundo Nonato-PI), Porto Alegre do Norte (MT), Barreirinhas (MA), Araguaína (TO), Cacoal (RO), Vilhena (RO), Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar (Aracati-CE) e Comandante Ariston Pessoa (Cruz-CE).