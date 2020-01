O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou decreto que formaliza a inclusão do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) no Programa Nacional de Desestatização. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e acata recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (CPPI).

