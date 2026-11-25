O governo federal alcançou uma arrecadação de R$ 294 bilhões em outubro, marcando o maior volume já registrado para o mês desde 1995, quando teve início a série histórica. O crescimento real foi de 7,3% na comparação com o mesmo período de 2025, já descontada a inflação. As informações são da Gazeta do Povo.

Três fatores principais explicam o desempenho: a expansão da atividade econômica, o aumento de tributos implementado pelo governo e a valorização do petróleo no mercado internacional. Com o preço mais alto do produto, subiram as receitas federais provenientes de royalties, participação na exploração e impostos sobre exportações.

Mudanças tributárias impulsionam receitas

Durante o terceiro mandato de Lula, o governo implementou uma série de alterações que ampliaram a cobrança de impostos em diversos setores. As medidas incluíram o aumento do IOF sobre operações de crédito e câmbio, a tributação de fundos exclusivos e recursos no exterior, e a volta da cobrança de impostos sobre combustíveis.

Outras mudanças envolveram a tributação de incentivos fiscais estaduais, o aumento da cobrança sobre juros sobre capital próprio e a reoneração gradual da folha de pagamentos. O governo também encerrou os benefícios tributários do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Resultado acumulado e meta fiscal

No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação federal totalizou R$ 2,64 trilhões em valores nominais. Corrigido pela inflação, o montante chegou a R$ 2,68 trilhões, representando alta real de 7% frente ao mesmo intervalo de 2025. O valor também é recorde para os dez primeiros meses do ano, superando os R$ 2,5 trilhões arrecadados em 2025 no mesmo período.

A arrecadação elevada é estratégica para o cumprimento da meta fiscal de 2026, que estabelece um superávit de 0,25% do PIB, equivalente a R$ 34,3 bilhões. O superávit acontece quando o governo arrecada mais do que gasta, sem considerar os juros da dívida pública.

Pelas regras do arcabouço fiscal, a meta será considerada atingida mesmo com resultado entre zero e R$ 68,6 bilhões positivos. A legislação ainda permite excluir R$ 57,8 bilhões em despesas do cálculo oficial, incluindo pagamentos de decisões judiciais. Apesar disso, a previsão aponta para um déficit de R$ 23,3 bilhões nas contas públicas em 2026, mesmo com o cumprimento formal da meta fiscal.