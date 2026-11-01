Governo federal garante manutenção de programas sociais

O governo federal desmentiu informações que circularam nas redes sociais sobre o fim de políticas de assistência e reafirmou o compromisso com a continuidade de iniciativas como o Bolsa Família. A declaração foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em vídeo publicado no X neste domingo (1º). As informações são da Gazeta do Povo.

Segundo o presidente, mensagens falsas atribuídas à oposição ganharam força após o segundo turno das eleições, questionando a permanência de benefícios sociais. Ele classificou o conteúdo como mentira disseminada pela extrema direita e pediu que a população não acredite nessas publicações.

Possibilidade de ampliação de benefícios

Lula afirmou que nenhuma política de assistência será extinta durante sua gestão. O presidente abriu a possibilidade de lançar novas iniciativas ou aperfeiçoar os benefícios já em funcionamento, vinculando essas ações às promessas de campanha. Não foram apresentados detalhes sobre quais programas poderiam ser criados ou quando eventuais mudanças seriam implementadas.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência já havia divulgado nota na terça-feira (27) negando que houvesse proposta em discussão para retirar direitos. A pasta também contestou publicações sobre suposto recuo do Executivo em relação à proposta de acabar com a escala de trabalho 6×1.

Governo reforça compromisso eleitoral

O presidente vinculou a manutenção e eventual expansão das políticas sociais ao cumprimento de compromissos assumidos na campanha eleitoral. Ele garantiu que tudo o que foi prometido será realizado, sem especificar prazos ou detalhes operacionais das medidas.