Economia

Governo envia orçamento de 2027 com salário mínimo de R$ 1.741

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 01/09/26 09h07
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o orçamento de 2027 nesta segunda-feira (31). O projeto prevê salário mínimo de R$ 1.741, aporte de R$ 6 bilhões nos Correios e R$ 44,8 bilhões em emendas parlamentares. O envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ocorreu no último dia do prazo legal. A votação pelos parlamentares deve acontecer apenas após as eleições. As informações são da Gazeta do Povo.

O orçamento total previsto é de R$ 7,5 trilhões, incluindo os juros da dívida pública, que nesta semana atingiu 82,5% do PIB, maior patamar desde a pandemia. O governo projeta superávit de R$ 18,6 bilhões mesmo contabilizando todas as despesas que podem ficar fora da meta fiscal. O ministro Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento, afirmou ter confiança no resultado por haver peso menor das despesas obrigatórias.

O ministro Dario Durigan, da Fazenda, classificou este superávit como o primeiro efetivo. Ele citou que o de 2022 foi considerado fictício ao adiar despesas para 2023. Durigan destacou que o governo busca ajuste fiscal com expectativa de alcançar R$ 100 bilhões em 2027 com medidas já aprovadas, como o pacote fiscal de 2024.

Correios receberão R$ 6 bilhões do governo

O aporte de R$ 6 bilhões nos Correios já era previsto no plano de recuperação da estatal como contrapartida ao empréstimo de R$ 12 bilhões tomado junto a bancos públicos e privados. A medida é alvo de críticas por ser um dinheiro que não retornará ao Tesouro. Neste ano, a estatal registrou prejuízo líquido de R$ 5,55 bilhões, após fechar 2025 com rombo recorde de R$ 8,5 bilhões.

O presidente Lula afirmou recentemente que seu governo rechaça qualquer ideia de privatização dos Correios. O objetivo declarado é recuperar a estatal e fazer parcerias com empresas privadas para melhorar eficiência e contas.

Salário mínimo terá aumento de R$ 120

O salário mínimo projetado representa aumento de R$ 120 sobre os atuais R$ 1.621, uma alta nominal de 7,4%. O valor ainda poderá mudar, pois o cálculo definitivo dependerá do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até novembro de 2026, conhecido apenas em dezembro. A estimativa segue regra estabelecida em 2024, que considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento do PIB de dois anos antes, limitado a ganho real de 2,5%.

Entre outros números do orçamento estão: limite de despesas primárias de R$ 2,576 trilhões, Previdência com R$ 1,169 trilhão, Bolsa Família com R$ 157,1 bilhões, saúde com R$ 272,2 bilhões, educação com R$ 141,2 bilhões e investimentos de R$ 133 bilhões. O governo estima arrecadação de R$ 678 bilhões com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), que substituirão IPI, PIS e Cofins na reforma tributária.

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