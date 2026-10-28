O governo federal negou nesta terça-feira (27) informações falsas que circulam nas redes sociais sobre supostos cortes no Bolsa Família e mudanças nas regras do fim da escala 6×1. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que não houve alteração na legislação trabalhista nem suspensão ou redução dos benefícios dos programas sociais após as eleições. As informações são da Gazeta do Povo.

Uma das notícias falsas afirma que o governo teria recuado na proposta de acabar com a escala 6×1 e estaria preparando exceções para retirar determinadas categorias profissionais das novas regras. A Secom negou qualquer iniciativa nesse sentido e afirmou que o texto da Emenda Constitucional nº 141 permanece inalterado.

A emenda estabelece dois dias de descanso semanal remunerado, sem redução salarial, e permite diferentes formas de organização das folgas, inclusive por meio de negociação coletiva. As conversas com representantes de diferentes setores tratam da implementação das regras, e não de mudanças no conteúdo da legislação.

A redução da jornada semanal será gradual, com limite inicial de 42 horas e posterior redução para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. Por se tratar de uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional, o Executivo não pode modificar ou vetar o texto.

As publicações falsas também afirmam que o Bolsa Família passaria por cortes ou teria pagamentos suspensos. Segundo o governo, o programa continua funcionando normalmente e, em outubro, o valor mínimo por família teve reajuste de 15,04%, passando de R$ 600 para R$ 691.

Outra informação desmentida envolve o Gás do Povo, programa que garante a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha de 13 quilos para famílias contempladas. A Secom afirma que a iniciativa continua em funcionamento, com orçamento previsto para 2026 e recursos incluídos na proposta orçamentária de 2027 enviada ao Congresso Nacional.

Segundo sites de checagem de fatos, uma onda de publicações nas redes sociais ganhou força imediatamente após o segundo turno das eleições. Foi identificada a reutilização de reportagens antigas sobre mudanças nas regras de transição do Bolsa Família, do bloqueio de recursos do Auxílio Gás e sobre cortes orçamentários, compartilhadas fora de seu contexto original.

O governo orientou a população a consultar os canais oficiais antes de compartilhar informações sobre mudanças na legislação trabalhista ou nos benefícios sociais. Dúvidas sobre programas sociais podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, enquanto informações específicas sobre o Bolsa Família estão disponíveis no aplicativo do programa, no Caixa Tem e pelo telefone 111, da Caixa Econômica Federal.