O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, rebateu as críticas do setor empresarial à mudança nas regras de jornada de trabalho e classificou as reclamações como exageradas. A declaração foi dada nesta terça-feira (24) durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC. As informações são da Gazeta do Povo.

O decreto presidencial assinado na semana passada estabelece a diminuição progressiva da carga horária semanal, mantendo os salários integrais. A jornada máxima cairá de 44 para 42 horas em 16 de dezembro de 2026 e atingirá 40 horas semanais em dezembro de 2027. Mais de 30 milhões de trabalhadores que cumprem 44 horas semanais serão contemplados pela medida, enquanto quase 20 milhões de pessoas que trabalham seis dias por semana terão direito a duas folgas remuneradas.

Acordos coletivos e prazos

Marinho afirmou que as empresas precisam buscar entendimento com os sindicatos para ajustar as escalas de trabalho às necessidades de cada setor. Empresas que não fecharem acordos coletivos até 16 de dezembro de 2026 deverão cumprir as determinações da emenda constitucional, com folgas obrigatórias aos sábados e domingos. Os acordos sindicais poderão definir outros dias de descanso conforme as particularidades de cada atividade.

O ministro também contestou as preocupações sobre impactos no comércio com o fechamento aos domingos. Ele citou o exemplo do Espírito Santo, que está testando o fechamento dominical, e comparou com a prática europeia de não funcionar aos domingos e feriados.

Regras para categorias específicas

O governo deve publicar até a próxima semana portarias com normas específicas para profissões que possuem jornadas diferenciadas. Entre os trabalhadores que terão regulamentação própria estão os operadores de telemarketing, que atualmente cumprem seis horas diárias com limite de 36 horas semanais. Uma das possibilidades em análise é distribuir a mesma carga horária em cinco dias, com jornadas diárias mais longas, ou permitir a organização das folgas ao longo do mês mediante acordos coletivos.

As novas normas também modificam o cálculo do valor da hora trabalhada, com reflexos no pagamento de horas extras. Um trabalhador com salário de R$ 3 mil mensais manterá a remuneração, mas terá o valor de referência da hora elevado de R$ 13,64 para R$ 14,29 em dezembro de 2026 e R$ 15 em dezembro de 2027.