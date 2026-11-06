Governo cria grupo para planejar expansão de carros elétricos no país

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a criação de um grupo de trabalho para elaborar a Estratégia Nacional de Eletromobilidade. A decisão responde ao crescimento acelerado da frota de veículos elétricos e híbridos no Brasil. O colegiado, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, terá 120 dias para apresentar um diagnóstico do setor e propor diretrizes para sua expansão. As informações são do Ministério de Minas e Energia.

O grupo vai reunir subsídios técnicos sobre infraestrutura de recarga, impactos no sistema elétrico, cadeia de produção de baterias, questões ambientais e mobilidade urbana. Entre as prioridades estão avaliar a expansão da rede de carregamento, a sustentabilidade dos minerais usados nas baterias e os efeitos do aumento da frota sobre a demanda por energia. Ao final, um relatório será entregue ao CNPE.

O prazo de trabalho pode ser prorrogado por mais 120 dias, se necessário.

Vendas crescem quase 70% em 2026

Entre janeiro e setembro deste ano, foram emplacados 381,6 mil veículos leves elétricos ou híbridos no país, volume quase 70% maior que o registrado em todo 2025. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

Do total, 303,4 mil unidades dependem de recarga na rede elétrica, como os modelos totalmente elétricos e os híbridos plug-in. Esses veículos representam cerca de 80% do mercado de eletrificados. Em setembro, responderam por 19,8% das vendas de automóveis leves no país.

Segundo o MME, o crescimento acompanha as projeções do Plano Nacional de Energia 2055, que prevê maior participação da eletricidade nos transportes e aumento da demanda por minerais estratégicos. A tendência exigirá investimentos em infraestrutura de recarga e modernização das redes de distribuição de energia.