O Brasil deve crescer 1,8% em 2027, segundo nova estimativa do Ministério da Fazenda divulgada nesta segunda-feira (23). A projeção anterior era de 2,3%. Ao mesmo tempo, a inflação medida pelo IPCA foi revisada de 3,8% para 4,5%, atingindo o limite superior da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. As informações são do Boletim Macrofiscal de novembro, divulgado pela Secretaria de Política Econômica.

A revisão para baixo no crescimento e para cima na inflação reflete os efeitos dos juros elevados na economia. A Taxa Selic deve permanecer alta por mais tempo, encarecendo empréstimos e financiamentos. Isso freia o consumo das famílias e os investimentos das empresas, segundo a Fazenda.

Para 2026, o cenário também piorou. A previsão de crescimento caiu de 2% para 1,9%, enquanto a inflação subiu de 4,9% para 5,3%, também acima do teto da meta. O governo projeta ainda estabilidade ou leve queda no PIB do terceiro trimestre deste ano, confirmando a desaceleração em curso.

A secretária de Política Econômica, Débora Freire, afirmou que a desaceleração é compatível com a política monetária contracionista, estratégia de manter os juros altos para conter a inflação. “A gente vem em um processo de desaceleração ao longo do ano e o terceiro trimestre confirma essa desaceleração”, disse.

Setores têm desempenho diferente

A revisão das projeções para 2026 mostra comportamento distinto entre os setores. A indústria deve crescer 1,4%, abaixo dos 1,7% previstos antes. Os serviços avançam 1,7%, ante estimativa anterior de 1,8%. Já a agropecuária foi o único setor com revisão positiva: a previsão subiu de 2,8% para 3,1%, impulsionada por melhores estimativas de produção de soja, milho e café.

Apesar do quadro restritivo, alguns fatores podem sustentar a atividade econômica. Entre eles estão a isenção do Imposto de Renda para faixas de menor renda, a expansão do crédito consignado privado, programas de renegociação de dívidas e o crescimento da renda real. O reajuste do Bolsa Família e a proibição das apostas online também devem contribuir para o consumo no fim deste ano.

Pressões sobre os preços

A inflação de 4,5% prevista para 2027 considera diversos fatores de pressão sobre os preços. O dólar mais alto encarece produtos importados e insumos. O aumento do ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha também pesa. Tensões no Oriente Médio podem elevar o preço do petróleo, e o fenômeno climático El Niño ameaça a produção agrícola.

A Fazenda revisou para cima a estimativa do preço do petróleo Brent, referência internacional. Para 2027, a projeção passou de US$ 79,50 para US$ 95,20 por barril, o que pode pressionar os combustíveis. Possíveis efeitos da reforma tributária e de mudanças na jornada de trabalho também entram na conta.

Para os anos seguintes, a Fazenda reduziu a previsão de crescimento de 2028 e 2029 de 2,6% para 2,5%. A estimativa para 2030 foi mantida em 2,6%. Segundo o boletim, a desaceleração em 2027 reflete juros e custo do crédito elevados por mais tempo, menor contribuição da agropecuária e menor carrego estatístico, que é o efeito do ritmo de crescimento de um ano sobre o resultado do ano seguinte.