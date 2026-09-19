Governo avalia comprar dívidas antigas de famílias pelo Tesouro Nacional

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (18) que o governo avalia a possibilidade de comprar dívidas das famílias pelo Tesouro Nacional para conter o endividamento. A proposta será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e está prevista para começar a valer no início de 2027. As informações são do portal UOL.

Segundo Durigan, o Tesouro Nacional poderia comprar dívidas com mais de cinco anos por meio de leilões, sem comprometer a meta fiscal e o Orçamento. A ideia é adquirir débitos que os bancos já consideram irrecuperáveis, limpando o nome das pessoas com o menor impacto fiscal possível.

Cobrança ao consumidor ainda será avaliada

Questionado se o consumidor terá de pagar ao Tesouro Nacional, o ministro reforçou que a viabilidade das cobranças ou de quitação ainda será avaliada. Ele citou que o governo tem a Empresa Gestora de Ativos (Emgea), empresa pública federal de recuperação de crédito, que poderá ser usada no novo programa.

Durigan afirmou que as duas edições do Desenrola, programa de renegociação de dívidas, foram “vacinas” para conter o recorde de endividamento herdado da pandemia durante o governo Bolsonaro. Como o volume de dívidas antigas é grande, o governo quer seguir tratando o problema do endividamento.

Desafio é reduzir comprometimento de renda

O ministro ressaltou que o desafio do governo Lula é reduzir o nível de comprometimento de renda das famílias. Ele destacou que, diferente do governo anterior, não houve um momento com juros negativos no país, e o atual governo passou todo o período com juros altos.