Economia

Governo arrecada R$ 530 milhões em leilão do pré-sal com 7 blocos vendidos

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 07/10/26 14h07
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O governo federal arrecadou R$ 530 milhões em bônus de assinatura no maior leilão de blocos de exploração de petróleo e gás do pré-sal realizado nesta quarta-feira (7). Foram arrematados sete dos 13 blocos ofertados no 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, organizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro. Se todos os blocos tivessem sido vendidos, a arrecadação chegaria a R$ 1,24 bilhão.

As informações são da Agência Brasil.

Havia 19 companhias habilitadas, mas apenas seis apresentaram propostas. Não houve disputa em nenhum dos blocos arrematados. As maiores vencedoras foram as brasileiras Petrobras e Prio, cada uma com dois blocos. A norueguesa Equinor também levou duas áreas, uma delas em consórcio com a portuguesa Galp.

Com o resultado, a área exploratória sob regime de partilha aumenta 58%, alcançando 39,2 mil km², o equivalente a cerca de 90% do território do estado do Rio de Janeiro. As petroleiras se comprometeram a fazer investimentos mínimos de R$ 778,4 milhões para explorar os blocos, todos localizados nas bacias de Santos e Campos, na costa do Sudeste.

No modelo de partilha, vence a empresa que oferecer à União a maior parcela de óleo excedente, a produção que sobra após pagamento dos custos. Funciona como uma forma de repartição do lucro com o Estado brasileiro. Mesmo sem disputa, todos os blocos foram arrematados com ágio que variou de 8% a quase 495%. O ágio médio foi de 108,38%.

Entre os blocos arrematados, o Rodocrosita teve o maior ágio (494,64%) e foi levado pelo consórcio formado pela Equinor (70%) e Galp (30%), com oferta de 15,52% de óleo excedente. Já o bloco Cruzeiro do Sul, arrematado pela Petrobras, teve o menor ágio (8,07%), com oferta de 15,27% de óleo excedente.

As empresas chinesas CNOOC (70%) e Sinopec (30%) formaram consórcio e arremataram o bloco Jade, oferecendo 18,20% de óleo excedente, com ágio de 65,76%. A Prio levou os blocos Magnetita e Hematita, com ágios de 132,79% e 315,03%, respectivamente.

As vencedoras precisam seguir as etapas previstas no cronograma, como apresentação de documentos e pagamento do bônus de assinatura. A assinatura dos contratos está prevista para 26 de fevereiro de 2027. Os blocos não arrematados (Turmalina, Larimar, Aragonita, Opala, Granada e Cerussita) ficam na prateleira da próxima rodada de licitação.

O pré-sal fica sob uma espessa camada de sal que pode chegar a 7 mil metros de profundidade. Atualmente, é a principal área de produção no país. Em setembro, respondeu por 82,6% do petróleo e gás brasileiros. A partir das 14h desta quarta-feira, a ANP realiza o 6º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão, que coloca em disputa 313 blocos de exploração em 22 setores.

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