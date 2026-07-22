Governo anuncia R$ 18,5 bilhões para empresas afetadas por tarifas dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (22) um pacote de R$ 18,5 bilhões para socorrer empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O petista afirmou que o Brasil tem condições de sair fortalecido da crise e que o país não vai parar de negociar com os americanos. As informações são da Gazeta do Povo.

Durante o lançamento da terceira fase do Plano Brasil Soberano, Lula disse que “há males que vêm para o bem” e criticou a postura do governo americano. Segundo ele, o Brasil tentou negociar, mas não encontrou reciprocidade. “Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós estamos na mesa de negociação, já mandamos vários documentos e propostas, eu pessoalmente fui aos Estados Unidos, a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa”, afirmou.

O presidente ponderou que as tarifas não aumentarão o antagonismo do Brasil em relação aos EUA. “Eles que digam que não querem negociar, porque estamos lá sentados à mesa, fazendo proposta toda vez e desafiando eles a provarem que tinham alguma razão em taxar o Brasil”, disse. Lula reforçou que o país “vai ganhar” o embate porque é deficitário em relação aos americanos e buscará outros compradores para seus produtos.

A nova etapa do programa será viabilizada por uma medida provisória. A linha de crédito terá R$ 13,5 bilhões do Tesouro Nacional e mais R$ 5 bilhões do BNDES. Os recursos poderão ser usados para capital de giro, compra de equipamentos, investimentos produtivos, inovação tecnológica, adaptação de produtos e processos, além de prospecção e abertura de novos mercados.

Lula também sancionou o projeto de lei que criou as linhas de financiamento do Plano Brasil Soberano. O Congresso ampliou o alcance do programa, incluindo setores como agricultura, pecuária, mineração e cooperativas. O programa também atenderá empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente aquelas que exportam para países do Oriente Médio.