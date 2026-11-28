Aproximadamente 485 mil estudantes de baixa renda em universidades públicas receberão auxílio financeiro a partir de março de 2027. O investimento inicial previsto para o Pé-de-Meia Universitário é de R$ 4,6 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

O benefício atenderá alunos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que não recebam outro tipo de auxílio. O programa faz parte das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como funciona o pagamento

Os beneficiários receberão R$ 700 mensais durante dez meses por ano. Além disso, R$ 250 serão depositados em uma poupança que só poderá ser sacada após a conclusão do curso. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou o modelo em live com Lula e o deputado federal André Janones (Rede-MG).

Ao longo de um ano, o estudante acumula R$ 7 mil em bolsas e R$ 2,5 mil na poupança. Em uma graduação de quatro anos, o montante total pode alcançar R$ 10 mil, mais correção pela inflação.

Expansão do programa no ensino médio

O governo também planeja ampliar o Pé-de-Meia do ensino médio. Atualmente, 4,5 milhões de estudantes do CadÚnico são atendidos. A partir de 2027, todos os alunos do ensino médio público poderão receber o benefício, elevando o público para mais de 7 milhões de pessoas.

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado alertou que o Pé-de-Meia Universitário não estava incluído na estimativa inicial de R$ 40 bilhões de impacto fiscal de outras medidas. Os diretores Marcus Pestana e Alexandre Andrade projetaram que o déficit primário poderá chegar a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027. Segundo a IFI, seria necessário um superávit primário de 2,1% do PIB para estabilizar a relação dívida pública/PIB, indicando a necessidade de um ajuste fiscal equivalente a 3 pontos percentuais do PIB.