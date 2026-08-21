Governo anuncia parceria com China para desenvolver inteligência artificial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (20) uma cooperação tecnológica com empresas chinesas para expandir a supercomputação nacional e desenvolver modelos de inteligência artificial em língua portuguesa. A parceria será executada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) em conjunto com as empresas Huawei e iFlytek, com infraestrutura física no Rio de Janeiro. As informações são da Gazeta do Povo.

O projeto prevê investimento de R$ 1,276 bilhão ao longo de cinco anos, com início das operações em julho de 2027. A infraestrutura será usada para desenvolver modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e de IA treinados em português. Durante evento no Parque Tecnológico de Macaíba (RN), Lula afirmou que o Brasil vai entrar no mercado de inteligência artificial, hoje dominado por Estados Unidos e China.

O governo informou que o conjunto das ações reforça a soberania nacional sobre os dados de serviços brasileiros públicos e privados.

Supercomputador será instalado no Rio Grande do Norte

O plano inclui a contratação de um supercomputador de alto desempenho avaliado em cerca de R$ 1 bilhão. A máquina deverá figurar entre as dez maiores do mundo, atingindo aproximadamente 7,2 mil Petaflops (em precisão FP16), o que significa cerca de 7,2 quintilhões de operações matemáticas por segundo.

A instalação será feita no Parque Tecnológico Augusto Severo (PAX), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O início da operação está previsto para o final de 2027.

Governo planeja desenvolver chips com a Espanha

O Executivo pretende ampliar a capacidade brasileira de desenvolver chips e reduzir a dependência de tecnologias controladas por poucas empresas ou países em até 15 anos. O projeto será realizado em cooperação com o ecossistema de inovação de Barcelona, na Espanha. A iniciativa usará a arquitetura aberta RISC-V para desenhar componentes e chips de computação de alto desempenho.

O pacote do governo federal também determina a criação da Nuvem Brasileira, estruturada por meio de cooperação entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Serpro e o BNDES. Será implantado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) o Centro Nacional de Transparência Algorítmica e IA Confiável, que fornecerá suporte técnico-científico para auditar o funcionamento de sistemas de IA.